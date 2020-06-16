Хабаровчанка отсудила возможность жить в своей квартире у родного отца

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:03:41+03:00

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Хабаровчанка через суд добивалась вселения в квартиру, доля в которой принадлежала ей. Попасть туда просто так горожанка не могла, потому что ее отец не давал доступа в помещения, а также сменил замки. Ей ничего не оставалось, как обратиться в суд.

- Служители Фемиды удовлетворили требования истицы. Позже началось исполнительное производство. Сначала должника предупредили об ответственности за неисполнение и о последствиях препятствования исполнению решения суда, - рассказали в пресс- службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге хабаровчанка в сопровождении судебного пристава-исполнителя приехала по адресу свей квартиры. Отец, увидев гостей в погонах, решил, что лучше не чинить препятствий, и пустил дочь в помещение. Потом, согласно правилам, составили акт, и на этом исполнительное производство закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU