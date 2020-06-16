2020-06-16T12:04:24+03:00
Общество

До начала приемной кампании в вузах Хабаровска осталось четыре дня

В этом году принимать документы от абитуриентов и проводить вступительные испытания будут дистанционно
Александр ШТААЛЬ
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До начала приемной кампании в вузах Хабаровска осталось четыре дняДо начала приемной кампании в вузах Хабаровска осталось четыре дняФото: Алексей БУЛАТОВ
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Четыре дня осталось до старта приемной кампании в вузах Хабаровска. Ранее сообщалось, что документы от абитуриентов начнут принимать не раньше 20 июня. С учетом ситуации по коронавирусу делать это будут удаленно, равно как и проводить вступительные испытания.

Напомним, в 2020 году число бюджетных мест в вузах увеличилось до пяти тысяч 140. В медицинском университете число мест увеличили на пять процентов. Еще на восемь процентов выросло количество мест по гуманитарным специальностям. Об этом сообщили в краевом министерстве образования и науки.

Накануне, 15 июня, выпускники девятых и 11-х классов в крае получили аттестаты по текущим оценкам без учета итоговой государственной аттестации (ЕГЭ и ОГЭ). К слову, абитуриенты уже могут подавать документы в техникумы и колледжи края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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