2020-06-16T12:05:22+03:00
Недвижимость

Сервис подбора недвижимости в новостройках от ДомКлик стал доступен в Хабаровском крае

Сервис позволяет выбрать квартиру из самых подходящих вариантов и приобрести ее со скидкой
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Сервис подбора недвижимости в новостройках от ДомКлик стал доступен в Хабаровском краеСервис подбора недвижимости в новостройках от ДомКлик стал доступен в Хабаровском краеФото: Ксения ТУРТЫГИНА
Изменить размер текста:

После подачи заявки на ипотеку на ДомКлик или в отделении Сбербанка клиент может заполнить форму подбора, указав необходимые пожелания, и получить в чате персональные предложения от застройщиков. Прямо в чате клиент может позвонить или написать застройщику и забронировать квартиру со скидкой. Все действия совершаются онлайн, не выходя из дома.

- Теперь клиенты смогут быстрее найти подходящую квартиру и получить специальные предложения напрямую от застройщиков, аккредитованных Сбербанком, - отмечает директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Наталья Романова. - На основе персональных предпочтений клиента будет сформирован список предложений от проверенных застройщиков, которые готовы предоставить скидку на приобретение объекта недвижимости.

Подать заявку на ипотеку и воспользоваться сервисом подбора недвижимости можно онлайн на DomClick.ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Движение по улице Синельникова ограничат в Хабаровске
Родителям в Хабаровске обещали места для всех детсадовцев в дежурных группах
До начала приемной кампании в вузах Хабаровска осталось четыре дня
Хабаровчанка отсудила возможность жить в своей квартире у родного отца
Сервис подбора недвижимости в новостройках от ДомКлик стал доступен в Хабаровском крае
Ночных расхитителей торговых точек задержали в Хабаровске
Комсомольчане получили деньги из Фонда президентских грантов
Пассажиры в Хабаровске с агрессией относятся к масочному режиму
Жителям Хабаровского края предлагают доступный тариф на онлайн-кинотеатр
Бывших транспортных полицейских осудили за вымогательство в Хабаровске
Пенсионерка лишилась денег в салоне сотовой связи в Хабаровске
Бизнесмены в Хабаровске спрогнозировали свое будущее
На теплоходе «Здоровье» обследовали жителей Ульчского района
Иммуноглобулин в Хабаровском крае закупили после прокурорской проверки
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 16 июня 2020 года: лечение получают 68 человек
У жителей Хабаровского края появилась возможность бесплатно проверять подозрительные звонки
Дожди скорректировали строительство дома на Алексеевской в Хабаровске