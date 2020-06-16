16 Июнь 2020 2020-06-16T12:05:22+03:00

Сервис подбора недвижимости в новостройках от ДомКлик стал доступен в Хабаровском крае Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Сервис позволяет выбрать квартиру из самых подходящих вариантов и приобрести ее со скидкой

Изменить размер текста: A A

После подачи заявки на ипотеку на ДомКлик или в отделении Сбербанка клиент может заполнить форму подбора, указав необходимые пожелания, и получить в чате персональные предложения от застройщиков. Прямо в чате клиент может позвонить или написать застройщику и забронировать квартиру со скидкой. Все действия совершаются онлайн, не выходя из дома.

- Теперь клиенты смогут быстрее найти подходящую квартиру и получить специальные предложения напрямую от застройщиков, аккредитованных Сбербанком, - отмечает директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Наталья Романова. - На основе персональных предпочтений клиента будет сформирован список предложений от проверенных застройщиков, которые готовы предоставить скидку на приобретение объекта недвижимости.

Подать заявку на ипотеку и воспользоваться сервисом подбора недвижимости можно онлайн на DomClick.ru