2020-06-16T12:06:17+03:00
Общество

Родителям в Хабаровске обещали места для всех детсадовцев в дежурных группах

Ежедневно открывают новые группы
Александр ШТААЛЬ
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Родителям в Хабаровске обещали места для всех детсадовцев в дежурных группахРодителям в Хабаровске обещали места для всех детсадовцев в дежурных группахФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске готовы предоставить места в дежурных группах для всех детсадовцев. Ежедневно открывают новые группы. Например, вчера работало 760 групп, сегодня дополнительно открыли еще 14. Об этом сообщила Татьяна Матвеенкова, начальник профильного управления мэрии.

На сегодняшний день дети посещают 774 дежурные группы. В них под присмотром воспитателей находится семь тысяч 289 малышей. Потребность в новых группах выявляют через родительские чаты. Для приема ребенка в дежурную группу родителями не нужно предоставить справки с места работы. Теперь нужна только справка от участкового педиатра о состоянии здоровья малыша и его родственников.

К слову, дошкольные учреждения города уже начали подготовку к работе в штатном режиме. Предполагается, когда эпидемиологическая обстановка в городе стабилизируется, без промедления выйти на полные мощности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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