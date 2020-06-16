2020-06-16T12:08:44+03:00
Общество

Движение по улице Синельникова ограничат в Хабаровске

Ремонт тепловых сетей продолжается в краевой столице
Евгения МОЛОТОВА
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Ремонт тепловых сетей продолжается в краевой столицеРемонт тепловых сетей продолжается в краевой столицеФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК») информируют жителей краевой столицы о проведении ремонтных работ в связи с устранением опрессовочных повреждений на теплотрассах города. Так, в период с 18.06 по 23.06.2020 включительно произойдет ограничение сквозного движения всех видов транспортных средств по улице Синельникова в границах домов №№17-46.

Более подробную информацию о ремонтной кампании 2020 года, проводимой в городе Хабаровске, можно узнать, позвонив в диспетчерскую службу ХТС по телефону: (4212) 36-35-16.

Все ремонтные работы будут проводиться с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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