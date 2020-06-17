Обстановка в Хабаровском крае на 17 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

17 Июнь 2020 2020-06-17T04:07:14+03:00

Обстановка в Хабаровском крае на 17 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

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Сегодня, 17 июня, в Хабаровске без осадков, температура ночью +7 +9, днем +15 +17, ветер северо-восточный 8-13 м/с. На юге края немного дождливо, температура ночью +7 +13, днем +16 +22, ветер северо-восточный 8-13 м/с. В центральных районах - местами кратковременные дожди, температура ночью 0 +5, днем +7 +19, ветер северный, северо-восточный 4-12 м/с. На севере региона местами небольшие дожди, температура ночью +4 +10, днем +5 +17, ветер восточный, юго-восточный 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Согласно прогнозам гидрологов опасных гидрологических явлений не будет. На контроле паводковая обстановка на реках южных районов края (Хор, Кия).

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным регионального минздрава, на вечер 16 июня случаев заражения в крае коронавирусом зарегистрировали 3153.

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ИСТОЧНИК KP.RU