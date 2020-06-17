2020-06-17T04:06:27+03:00
Общество

Вспышкой коронавируса в больнице занялась прокуратура в Хабаровском крае

Очаг заболевания выявили в Вяземском районе
Александр ШТААЛЬ
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Вспышкой коронавируса в больнице занялась прокуратура в Хабаровском краеВспышкой коронавируса в больнице занялась прокуратура в Хабаровском краеФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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В больнице Вяземского района зафиксировали вспышку коронавируса. По предварительной информации, в числе заболевших оказался и медперсонал. Инцидентом уже заинтересовались сотрудники прокуратуры . Они организовали проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в районной больнице.

- Пока известно о том, что коронавирусом заразились сотрудники хирургического и терапевтического отделений. Заболевания среди пациентов учреждения отсутствуют, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры. - По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее вспышку коронавируса зафиксировали в Ульчском районе Хабаровского края. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой на карантин тогда закрыли село Богородское. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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