2020-06-17T04:05:48+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске 17 июня 2020 года: отключения воды, пробки на дорогах

В нескольких домах отключили горячую воду
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске 17 июня 2020 года: отключения воды, пробки на дорогахОбстановка в Хабаровске 17 июня 2020 года: отключения воды, пробки на дорогахФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске, по данным на семь часов утра 17 июня, не зафиксировали отключений холодной воды. Горячая вода отсутствует в домах №22 А на улице Шевченко, №№ 62, 66 и 68 на улице Тургенева, №154 на проспекте 60-летия Октября, №10 на улице Ленинградская, №№9 А и 25 на улице Воровского и №11 Б на улице Гагарина. Причина отключения - порыв на водопроводе.

- В городе не работают 116 лифтов. За минувшие сутки с городских дорог собрали и вывезли 96,2 кубометра мусора. Также за минувшие сутки в городе случилась 41 дорожная авария, один пожар и одно возгорание. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 817 раз, - рассказали в городской администрации.

Сегодня, 17 июня, на улицах Краснореченская, Муравьева-Амурского, Арсеньева, Николаевская, Карла Маркса, Шелеста, Салтыкова-Щедрина, Знаменщикова, Бойко-Павлова, Смены, Синельникова, Южная, Нагорная, а также в переулках Зеленоборский и Ленинградский пройдут дорожные работы. Водителей и пешеходов просят корректировать маршруты движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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