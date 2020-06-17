17 Июнь 2020 2020-06-17T04:04:35+03:00

В Хабаровске пассажирку после аварии с угрозой выкидыша доставили в роддом Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Во время неудачного маневра иномарку вынесло на трамвайные пути

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На улице Волочаевской в Хабаровске в минувшие сутки, 16 июня, случилась авария. По предварительной информации, машина Nissan Tiida двигалась по улице Волочаевской в сторону улицы Слободской. В районе дома №44 водитель хотел повернуть направо на прилегающую территорию, но заранее не занял соответствующее крайнее положение. Из этой ошибки случилась авария - машина Nissan Tiida врезалась в автомобиль Toyota Land Cruiser. Одна иномарка в итоге оказалась на трамвайных путях.

- В результате аварии пострадала беременная женщина. Она ударилась лбом, есть угроза выкидыша. Ее доставили в роддом, - рассказал информированный источник.

Отметим также, что оба водителя на момент происшествия были трезвы. По данному происшествию сейчас проводится проверка.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожной разметки и сигналов светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU