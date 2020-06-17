17 Июнь 2020 2020-06-17T04:02:35+03:00

Ребенка с ожогами тела доставили санрейсом из Биробиджана в Хабаровск Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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Ребенка с ожогами тела доставили санрейсом из Биробиджана в Хабаровск. По предварительной информации, у мальчика 2018 года рождения обожжено 40 процентов тела. Чтобы перевезти его из одного города в другой, задействовали вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

- Во время полета малыша сопровождали опытные квалифицированные врачи и мама. По прибытии в краевую столицу маленького пациента доставили в краевую клиническую больницу №2 Министерства здравоохранения Хабаровского края. С ребенком на борту была мама, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Родителей призывают быть бдительными и следить за своими детьми. Помните, ребенок, оставленный без присмотра, всегда в опасности. Не забывайте закрывать окна, не оставляйте детей наедине с электроприборами, рассказывайте, чем может быть опасен огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU