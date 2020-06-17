Сделать масштабное граффити о войне в Биробиджане мешает дождь

17 Июнь 2020 2020-06-17T05:25:57+03:00

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В Биробиджане продолжается работа над созданием самого масштабного патриотического граффити на Дальнем Востоке. Авторы проекта - местные художники Илья Мерзляков и Елена Денисова. Они уже украсили семь плит забора Биробиджанской ТЭЦ, который используют в качестве холста. В планах нанести рисунок на 15 плит.

К слову, Илья уже создал в Биробиджане и Биробиджанском районе такие арт-проекты, как «Взятие Рейхстага», «Космонавт Юрий Гагарин» и «Стена истории».

- Работа посвящена 75-летию Победы. Погода вносит свои коррективы, и, соответственно, работа в дождь не ведется. Пока художники смогли проиллюстрировать события 1941-1942 годов и перешли к 1943-му. На пятнадцати плитах они изобразят все этапы Великой Отечественной войны. Общая площадь рисунка составит 136 квадратных метров (36,5 метра - длина рисунка), - рассказали в городской администрации.

Авторы проекта надеются все же успеть закончить работу вовремя. До конца июля по их ожиданиям граффити украсит все 15 плит.

ИСТОЧНИК KP.RU