17 Июнь 2020 2020-06-17T05:24:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 17 июня 2020 года: на излечении 78 пациентов. Состояние 39 из них врачи оценивают как удовлетворительное. За последние сутки по выздоровлению выписали шесть человек, госпитализировали 16 зараженных. При этом девять пациентов - жители города Свободный. Все пациенты находятся в инфекционном госпитале, развернутом на базе второй городской больницы.

- На сегодняшний день в реанимационном отделении находятся три пациента с пневмонией. Среди них два человека, состояние которых крайне тяжелое, один в тяжелом состоянии, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Также под наблюдением врачей остается 31 пациент из числа контактных лиц и пациентов, у которых только подозревают COVID-19. На амбулаторном лечении находятся 48 пациентов с COVID-19, из них восемь - это дети.

Горожан призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU