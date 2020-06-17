Опекунам в Хабаровском крае начали перечислять выплаты
Опекунам в Хабаровском крае начали перечислять выплаты. Финансовую поддержку получат лица, взявшие на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с апреля по июнь 2020 года.
- Согласно постановлению Правительства РФ выплачивают 12 тысяч 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход. Эти деньги не будут учитывать в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.
В ПФР Хабаровского края пояснили, что выплата полагается только временным опекунам, которые включены в специальный реестр. В регионе список сформировали совместными усилиями минсоцзащиты населения и минобра в крае. В реестр включили 48 человек, из них выплату уже получили 46 граждан на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU