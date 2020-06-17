2020-06-17T07:02:52+03:00
Общество

Оформить полис ОСАГО теперь можно в почтовых отделениях Хабаровского края

В почтовых отделениях Хабаровского края теперь доступно оформление полисов ОСАГО, автовладельцы смогут воспользоваться услугой в большинстве отделений региона
Евгения МОЛОТОВА
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Оформить полис ОСАГО теперь можно в почтовых отделениях Хабаровского краяОформить полис ОСАГО теперь можно в почтовых отделениях Хабаровского краяФото: Почта России
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Партнерами Почты России выступают Страховой дом ВСК, «Согласие» и «Росгосстрах». Клиенты смогут изучить предложения различных страховых компаний и выбрать наиболее оптимальные для себя условия.

- Сотрудничество с крупнейшими страховыми компаниями позволяет сделать страховую защиту более удобной для клиентов в любом населенном пункте, что способствует повышению качества жизни населения. Жители сел могут выбрать полисы добровольного и обязательного страхования без выезда за пределы места жительства, отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Татьяна Разгонова.

Специалистами Почты России была реализована уникальная технология онлайн-взаимодействия со страховыми компаниями - после заполнения всех необходимых данных оператор отправит запрос страховщикам и получит расчет страховой премии от разных страховых компаний, а клиент сможет выбрать оптимальный вариант.

Для оформления полиса потребуется стандартный набор документов и данных: ФИО страхователя и владельца, их паспортные данные, данные ТС (марка, модель, регистрационный номер, технические характеристики), водительские права допущенных к управлению лиц, диагностическая карта для транспортных средств старше трех лет. Документы могут быть представлены как в оригиналах, так и в копиях или фото с телефона. При этом до 30 сентября 2020 в связи с действием в регионе ограничительных мер, направленных на противодействие распространению заболеваний, диагностическую карту предъявлять не обязательно.

Напомним, страхование является социально ориентированным механизмом, способствующим созданию стабильности для каждой семьи за счет снижения степени воздействия отрицательных факторов. В отделениях Почты России можно застраховать имущество, здоровье детей и близких, приобрести полисы ОСАГО и сертификаты на дистанционную юридическую поддержку в различных отраслях права. Уточнить вопросы и получить консультацию по выбору варианта страхового полиса можно в любом отделении Почты России и у почтальонов.

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