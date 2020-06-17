2020-06-17T07:00:45+03:00
Общество

Хабаровчанка отсудила у турагента больше 680 тысяч рублей

Причиной судебного разбирательства стал тур на Хайнань стоимостью почти в 150 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанка отсудила у турагента больше 680 тысяч рублейХабаровчанка отсудила у турагента больше 680 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Хабаровчанка отсудила у турагента приличную сумму. Поводом для разбирательства стал тур на остров Хайнань стоимостью почти 150 тысяч рублей. Его женщина выкупила за полгода до планируемой даты поездки, получила от турагента документы, удостоверяющие право потребителя на получение услуг, входящих в туристский продукт, в том числе билеты, подтверждающие право на перевозку.

- Вылет в указанную дату не состоялся, и тогда хабаровчанка потребовала вернуть ей деньги за турпродукт. Однако поставщик услуги отказался это делать, пришлось женщине обратиться в суд, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Суд принял ее сторону и признал, что турагент не исполнил обязательства по заключенному с истцом договору. Ответчику пришлось расстаться с суммой в 680 тысяч рублей. В нее включили стоимость тура и страховки, убытки на оплату консультаций и услуг по составлению иска, неустойку за нарушение срока оказания услуг, компенсацию морального вреда и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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