2020-06-17T07:02:23+03:00
Общество

В Комсомольске ночью горела авторазборка

Огнеборцы справились с возгоранием почти за час
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске ночью горела авторазборкаВ Комсомольске ночью горела авторазборкаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Комсомольске-на-Амуре ночью горела авторазборка. Сообщение о происшествии поступило на центральный пульт пожарной связи пожарно-спасательного гарнизона города 17 июня в 1:52. Пожарные расчеты немедленно отправились на улицу Кирова.

- Прибывшие огнеборцы увидели, что густой дым идет из гаражного бокса. Чтобы проникнуть внутрь, пожарным пришлось вскрыть дверь при помощи шанцевого инструмента. К тому времени в огне была часть помещения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Локализовать пламя смогли к двум часам ночи. Потом специалисты проводили разборку конструкций, проливку. При помощи трехколенной лестницы огнеборцы поднялись на крышу гаражного бокса и проверили ее на наличие прогаров. В происшествии никто не пострадал. Огонь повредил мебель, автомобильные запчасти, автокресла, задний бампер иномарки, находящейся в ремонтном боксе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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