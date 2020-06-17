Лжецелительница с помощью носка обогатилась за счет пожилой хабаровчанки

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:53:22+03:00

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Жительница Хабаровска оказалась жертвой лжецелительницы. По предварительной информации, 71-летняя горожанка лишилась по вине злоумышленницы 42 тысяч рублей. Со слов потерпевшей, с аферисткой она познакомилась на улице, имела неосторожность пожаловаться на проблемы со здоровьем.

- Новая знакомая сказала, что она потомственная целительница, и предложила помочь с лечением. Для этого надо было провести обряд очищения денег. Заявительница следовала инструкции злоумышленницы, завернула деньги в носок и вынесла их мошеннице, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

После аферистка вернула женщине носок с содержимым, с которым последняя вернулась домой. Когда она развернула ткань, то увидела вместо денег резанную бумагу. Подозреваемую в мошенничестве уже задержали. Это была 33-летняя ранее не судимая местная жительница. Она уже во всем созналась и рассказала, на что потратила деньги. В отношении нее уже расследуют уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU