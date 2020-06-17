Предпринимателей в Хабаровске жестче будут карать за отсутствие масок и перчаток

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:22:38+03:00

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Власти Хабаровска намерены жестче наказывать предпринимателей за нарушение перчаточно-масочного режима. По мнению чиновников, в лидерах по этому показателю пока представители торговли и общепита. Участники городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19, предложили учесть неоднократные нарушения в следующем году при проведении конкурса на размещение сезонных объектов торговли, а магазины могут лишиться лицензий на торговлю спиртными напитками.

- С 20 мая по 14 июня в городе провели 19 рейдов, проверили 1075 предприятий торговли и общепита. Из них в 98 выявили нарушения - игнорирование масочного режима, обслуживание посетителей в обеденных залах кафе. Сейчас деятельность заведений общепита приостановлена. Они работают только на вынос, - сообщил Олег Тен, начальник городского управления торговли, питания и бытового обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU