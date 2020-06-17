2020-06-17T09:52:06+03:00
Общество

В Хабаровском крае смертность превышает рождаемость

При этом показатели за январь-апрель 2020 года не сильно отличаются, чем данные за январь-апрель 2019 года
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае смертность превышает рождаемостьВ Хабаровском крае смертность превышает рождаемостьФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае опубликовали статистику по естественному движению населения за январь - апрель 2020 года. Согласно предоставленным данным, за этот период в регионе родились четыре тысячи 433 ребенка, умерли пять тысяч 776 человек.

- Естественный прирост населения составил минус одну тысячу 343. За аналогичный период 2019 года этот показатель равнялся минус одна тысяча 389. При этом смертность по сравнению с периодом январь - апрель 2019 года сократилась, - рассказали в Хабаровскстате.

В крае также сократилось количество браков и разводов. Так, с начала года до конца апреля в ЗАГСах зарегистрировали две тысячи 286 семейных пар и одну тысячу 887 разводов. За аналогичный период 2019 года зафиксировали две тысячи 455 браков и две тысячи 257 разводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске дорожники откопали старинную мостовую
Россельхозбанк научит дальневосточников запускать и вести рентабельный и устойчивый фермерский бизнес
Ремонт улицы Шелеста в Хабаровске продолжается
Филины порадовали ученых в Хабаровском крае на День эколога
Всероссийская донорская акция «МыВместе» прошла в Хабаровске
В Биробиджане в гимназии и лицее откроют медицинские классы
В Хабаровском крае смертность превышает рождаемость
Ипотека с господдержкой от Сбербанка стала еще доступнее для дальневосточников
Лжецелительница с помощью носка обогатилась за счет пожилой хабаровчанки
Предпринимателей в Хабаровске жестче будут карать за отсутствие масок и перчаток
В Комсомольске ночью горела авторазборка
В Хабаровский край начали доставлять бюллетени для голосования по Конституции
Хабаровчанка отсудила у турагента больше 680 тысяч рублей
Оформить полис ОСАГО теперь можно в почтовых отделениях Хабаровского края
Опекунам в Хабаровском крае начали перечислять выплаты
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 17 июня 2020 года: на излечении 78 пациентов
Сделать масштабное граффити о войне в Биробиджане мешает дождь
Ребенка с ожогами тела доставили санрейсом из Биробиджана в Хабаровск
В Хабаровске пассажирку после аварии с угрозой выкидыша доставили в роддом