В Хабаровском крае смертность превышает рождаемость

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:52:06+03:00

При этом показатели за январь-апрель 2020 года не сильно отличаются, чем данные за январь-апрель 2019 года

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В Хабаровском крае опубликовали статистику по естественному движению населения за январь - апрель 2020 года. Согласно предоставленным данным, за этот период в регионе родились четыре тысячи 433 ребенка, умерли пять тысяч 776 человек.

- Естественный прирост населения составил минус одну тысячу 343. За аналогичный период 2019 года этот показатель равнялся минус одна тысяча 389. При этом смертность по сравнению с периодом январь - апрель 2019 года сократилась, - рассказали в Хабаровскстате.

В крае также сократилось количество браков и разводов. Так, с начала года до конца апреля в ЗАГСах зарегистрировали две тысячи 286 семейных пар и одну тысячу 887 разводов. За аналогичный период 2019 года зафиксировали две тысячи 455 браков и две тысячи 257 разводов.

ИСТОЧНИК KP.RU