2020-06-17T09:51:08+03:00
Общество

В Биробиджане в гимназии и лицее откроют медицинские классы

Так будущие специалисты смогут осваивать азы профессии
Александр ШТААЛЬ
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В гимназии и лицее откроют медицинские классы в БиробиджанеВ гимназии и лицее откроют медицинские классы в БиробиджанеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Биробиджане откроют медицинские классы на базе гимназии №1 и лицея №23. Это один из подходов для пополнения кадрового состава и ликвидации дефицита медработников. Будущие фельдшеры и доктора начнут заниматься с середины июня.

- Чтобы попасть в медицинский класс, как минимум нужно иметь в аттестате «4» или «5» по химии и биологии. Заявления на зачисление можно подать в обе школы в электронном виде или лично, предварительно записавшись на прием, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

На занятиях ученики будут изучать химию и биологию, историю медицины, медицинскую психологию, технологию медицинских услуг, основы латинского языка с медицинской терминологией и другие предметы. Лекции будут читать учителя и преподаватели Дальневосточного государственного медицинского университета и Биробиджанского медицинского колледжа.

Более подробная информация на сайте областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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