Ипотека с господдержкой от Сбербанка стала еще доступнее для дальневосточников

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:04:12+03:00

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15% от стоимости недвижимости Фото: Ольга КИВА

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15% от стоимости недвижимости

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Теперь в ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом. При регистрации сделки в электронном виде действует скидка 0,3 п.п. до 30 июня 2020 года, и льготная ставка снижается до 6,1% годовых.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 миллионов рублей - в других регионах России. Срок кредитования - до 20 лет.

Для выбора подходящей квартиры от проверенного застройщика клиентам доступен каталог аккредитованных Сбербанком новостроек по всей России на DomClick.ru с удобным поиском и просмотром квартиры онлайн.

На сегодняшний день доля Сбербанка по выдаче ипотеки с господдержкой составляет 47% от общего объема льготной ипотеки в России, по данным АО «ДОМ.РФ».

- С момента запуска ипотеки с господдержкой, менее чем за 2 месяца, уже более 21 тысячи наших клиентов по всей России оформили ипотеку по льготной ставке 6,4%. Снижение первоначального взноса сделает льготную ипотеку еще более доступной для населения. А значит, еще больше семей смогут обзавестись собственным жильем на выгодных условиях, - отмечает Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года. С подробной информацией об ипотечном кредитовании в Сбербанке можно ознакомиться на сайте Сбербанка.