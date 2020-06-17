2020-06-17T10:04:12+03:00
Недвижимость

Ипотека с господдержкой от Сбербанка стала еще доступнее для дальневосточников

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15% от стоимости недвижимости
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15% от стоимости недвижимостиСбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15% от стоимости недвижимостиФото: Ольга КИВА
Изменить размер текста:

Теперь в ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом. При регистрации сделки в электронном виде действует скидка 0,3 п.п. до 30 июня 2020 года, и льготная ставка снижается до 6,1% годовых.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 миллионов рублей - в других регионах России. Срок кредитования - до 20 лет.

Для выбора подходящей квартиры от проверенного застройщика клиентам доступен каталог аккредитованных Сбербанком новостроек по всей России на DomClick.ru с удобным поиском и просмотром квартиры онлайн.

На сегодняшний день доля Сбербанка по выдаче ипотеки с господдержкой составляет 47% от общего объема льготной ипотеки в России, по данным АО «ДОМ.РФ».

- С момента запуска ипотеки с господдержкой, менее чем за 2 месяца, уже более 21 тысячи наших клиентов по всей России оформили ипотеку по льготной ставке 6,4%. Снижение первоначального взноса сделает льготную ипотеку еще более доступной для населения. А значит, еще больше семей смогут обзавестись собственным жильем на выгодных условиях, - отмечает Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года. С подробной информацией об ипотечном кредитовании в Сбербанке можно ознакомиться на сайте Сбербанка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске дорожники откопали старинную мостовую
Россельхозбанк научит дальневосточников запускать и вести рентабельный и устойчивый фермерский бизнес
Ремонт улицы Шелеста в Хабаровске продолжается
Филины порадовали ученых в Хабаровском крае на День эколога
Всероссийская донорская акция «МыВместе» прошла в Хабаровске
В Биробиджане в гимназии и лицее откроют медицинские классы
В Хабаровском крае смертность превышает рождаемость
Ипотека с господдержкой от Сбербанка стала еще доступнее для дальневосточников
Лжецелительница с помощью носка обогатилась за счет пожилой хабаровчанки
Предпринимателей в Хабаровске жестче будут карать за отсутствие масок и перчаток
В Комсомольске ночью горела авторазборка
В Хабаровский край начали доставлять бюллетени для голосования по Конституции
Хабаровчанка отсудила у турагента больше 680 тысяч рублей
Оформить полис ОСАГО теперь можно в почтовых отделениях Хабаровского края
Опекунам в Хабаровском крае начали перечислять выплаты
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 17 июня 2020 года: на излечении 78 пациентов
Сделать масштабное граффити о войне в Биробиджане мешает дождь
Ребенка с ожогами тела доставили санрейсом из Биробиджана в Хабаровск
В Хабаровске пассажирку после аварии с угрозой выкидыша доставили в роддом