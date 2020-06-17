2020-06-17T09:49:46+03:00
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Филины порадовали ученых в Хабаровском крае на День эколога

Специалисты не сразу заметили, что в лесу за ними присматривают птенцы хищных птиц
Александр ШТААЛЬ
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Специалисты не сразу заметили, что в лесу за ними присматривают птенцы хищных птицСпециалисты не сразу заметили, что в лесу за ними присматривают птенцы хищных птицФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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Филины смогли сделать отличный подарок ученым ко Дню эколога. Ранее специалисты в Хабаровском крае нашли первое гнездо хищных птиц, из которого как раз к празднику вылетели птенцы. Доказательством тому стали найденные погадки и потерянные пуховые перья, а также кадры с фотоловушки.

Гнездо нашли в заповеднике «Большехехцирский» Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Гнездо нашли в заповеднике «Большехехцирский»Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- Гнездо нашли в заповеднике «Большехехцирский». Сразу проверять его не стали, однако 20 дней спустя недалеко от него установили фотоловушку. Пока известно, что новое поколение птиц приходит столоваться на привычное место в районе аппаратуры. Здесь же специалисты заметили в траве за кустом «пожухлое» пятно, которое оказалось птенцом филина, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Маленький филин наблюдал за людьми Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Маленький филин наблюдал за людьмиФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Маленький филин наблюдал за людьми, но потом решил передислоцироваться, выбрал новое место и снова затаился. Второй птенец сидел на ветке сухого дуба, и его заметили не сразу. Вид у него был недовольный, но все же фотосессия с ним состоялась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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