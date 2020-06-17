2020-06-17T09:59:25+03:00
Общество

Ремонт улицы Шелеста в Хабаровске продолжается

Работы начались в апреле
Александр ШТААЛЬ
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Ремонт улицы Шелеста в Хабаровске продолжаетсяРемонт улицы Шелеста в Хабаровске продолжаетсяФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске продолжается ремонт улицы Шелеста. Напомним, реконструкция здесь началась в апреле, работы идут без выходных, временами – в круглосуточном режиме.

- В планах обновить 1,6 километров дороги. Ее собираются расширить до 15 метров, сделать четырехполосной, - рассказал Роман Евстигнеев, заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства.

На трассе появится современное светодиодное освещение и ливневая канализация, которая раньше отсутствовала здесь. На сегодняшний день работу выполнили больше чем на 35 процентов. Горожанам приносят извинения за неудобства, вызванные ремонтными работами. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

Отметим также, что преображение улицы Шелеста обойдется в 207 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

ИСТОЧНИК KP.RU

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