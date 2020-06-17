2020-06-17T09:47:32+03:00
Общество

Всероссийская донорская акция «МыВместе» прошла в Хабаровске

В числе участников - члены Молодежной общественной палаты при краевом парламенте и сотрудники Законодательной думы Хабаровского края
Евгения МОЛОТОВА
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В числе участников – члены Молодежной общественной палаты при краевом парламенте и сотрудники Законодательной думы Хабаровского краяВ числе участников – члены Молодежной общественной палаты при краевом парламенте и сотрудники Законодательной думы Хабаровского краяФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Всероссийская донорская акция «МыВместе», приуроченная ко Всемирному дню донора крови, прошла в Хабаровском крае с 15 по 17 июня текущего года. Организаторами акции стали министерство здравоохранения Российской Федерации, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Федеральное медико-биологическое агентство. В акции приняли участие и члены Молодежной общественной палаты при Законодательной думе Хабаровского края, и сотрудники регионального парламента. Всем участникам акции вручали сувениры с символикой Службы крови и сладкие угощения.

Цель акции - обеспечение медицинских организаций донорской кровью и ее компонентами и привлечение общественности к вопросам донорства крови в период пандемии коронавирусной инфекции.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в крае, потребность в крови по-прежнему остается велика. Режим работы Краевой станции переливания крови несколько изменился, желающих принимают небольшими группами с обеспечением социальной дистанции (при контакте и донации). Помимо этого временно не принимаются доноры старше 60 лет, медицинские работники, граждане, находящиеся в контакте с лицами с подтвержденным COVID -19 или подозрением на него. На станции соблюдается масочный режим, а все желающие могут получить маску в регистратуре. Осуществляется термометрия, а руки можно обработать антисептиком.

Как отмечают сотрудники станции, из-за угрозы распространения COVID-19 поток кровосдачи снизился. Поэтому на станции особенно ждут своих почетных доноров и всех желающих по адресу: улица Волочаевская, 46.

Самое главное - донорам-новичкам нужно знать, что накануне нельзя употреблять жирную и острую пищу, алкоголь, лекарственные препараты. Перед сдачей крови необходимо соблюсти все рекомендации, не забыть дома паспорт и взять результат флюорографического исследования.

- Правильный пример заразителен, и мы хотели это еще раз доказать, - прокомментировал заместитель председателя Молодежной общественной палаты при Законодательной думе Хабаровского края Александр Федчишин. - Мы поддерживаем донорскую акцию и призываем все трудовые и общественные коллективы принимать участие в таких мероприятиях. Это полезное, очень важное и доброе дело, в процессе которого мы еще раз встретились с коллегами в неформальной обстановке, получили массу положительных эмоций и заряд позитива на весь день! «Стань донором - спаси жизнь» - это не просто слова. Большое спасибо коллегам за участие, а сотрудникам центра переливания крови за профессионализм и создание благоприятной атмосферы!

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