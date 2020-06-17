В Хабаровске дорожники откопали старинную мостовую

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:56:15+03:00

Корреспондент «Комсомолки» прошелся по ней и успел сфотографировать

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В Хабаровске посреди дороги откопали старинную мостовую предположительно начала 20 века. По предварительной информации, докопались до артефакта дорожные рабочие, которые снимали полотно. Своими глазами увидела и сфотографировала интересную находку корреспондент «КП»-Хабаровск Юлия Терентьева.

Брусчатка просматривается на пешеходном переходе в районе улиц Муравьева-Амурского – Истомина.Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Брусчатка просматривается на пешеходном переходе в районе улиц Муравьева-Амурского - Истомина. Выбирать подходящий ракурс не так чтобы удобно, она ведь прямо на проезжей части находится. Но пару кадров сделать по ходу движения все же удалось.

К слову, такую брусчатку использовали в дореволюционное время. До 1938 года ее применяли для мощения центральной улицы. Позже асфальт укладывали прямо поверх этой брусчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU