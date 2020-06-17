Россельхозбанк научит дальневосточников запускать и вести рентабельный и устойчивый фермерский бизнес

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:13:15+03:00

Собственная программа теоретического и практического обучения, позволит не только строить эффективный фермерский бизнес «с нуля», но и повысить квалификацию уже начавшим свое дело предпринимателям

Собственная программа теоретического и практического обучения, позволит не только строить эффективный фермерский бизнес «с нуля», но и повысить квалификацию уже начавшим свое дело предпринимателям

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- В современном российском агропромышленном комплексе роль крестьянско-фермерских хозяйств стабильно растет. С 2010 года вклад фермеров в производство товарной массы продукции АПК практически удвоился. Помимо поддержки действующих хозяйств, наша цель – способствовать созданию новых финансово устойчивых и рентабельных КФХ и тем самым придать качественный импульс фермерскому движению. Для этого нужны специализированные знания и профессиональные навыки, и РСХБ обладает уникальной отраслевой экспертизой. Банк запускает собственную школу фермеров на базе ведущих аграрных вузов и действующих предприятий. Слушатели, которые успешно завершат теоретическое, практическое обучение и представят работающий бизнес-план, смогут получить специальный кредитный продукт «Стань фермером» для запуска собственного дела. Благодаря этой программе в регионах будут создаваться новые КФХ, которые могут стать основным элементом товаропроизводящей цепочки в качестве поставщиков для крупных предприятий. «Школа фермера» - это уникальный проект для каждого региона, в результате которого будут созданы новые рабочие места, новые бренды качественной фермерской продукции. Содействие занятости сейчас особенно актуально в связи с вызванной коронавирусным кризисом потерей рабочих мест, – рассказала первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

В качестве пилотных регионов выбраны Республика Башкортостан, Ставропольский край, Московская и Новосибирская области. Обучение первой группы общей численностью 100 слушателей в пилотных регионах будет совершенно бесплатным, все расходы за организацию программ обучения и привлечение участников возьмет на себя Банк. Набор в группы начнется в ближайшее время, а сами занятия – 1 сентября 2020 года.

Принять участие в образовательной программе приглашаются все желающие развить навыки ведения фермерского предпринимательства на селе и получить новые знания в отраслях сектора АПК: предприниматели без опыта ведения агробизнеса, начинающие фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, студенты агровузов и т.д.