2020-06-17T13:51:33+03:00
Общество

В районе озера Амут в Хабаровском крае высадили новый лес

Всего на новое место «переселили» 60 тысяч саженцев
Александр ШТААЛЬ
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В районе озера Амут в Хабаровском крае высадили новый лесВ районе озера Амут в Хабаровском крае высадили новый лесФото: Правительство Хабаровского края
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В районе озера Амут в Хабаровском крае высадили новый лес. Лесники «переселили» на место вырубленных деревьев 60 тысяч саженцев. За шесть-восемь лет молодые деревья достигнут высоты в полтора-два метра, составят устойчивый к заболеваниям лесной массив. В общей сложности посадками охватили территорию общей площадью 30 гектаров.

- Лесовосстановление представляет собой целый комплекс мероприятий. Перед высадкой саженцев специалисты готовят почву, посадочный материал выращивают в теплицах. Семена отбирают заранее. Потом за высаженными сеянцами ухаживают, - рассказали в краевом управлении лесами.

Отметим также, что специалисты вырастили 17,8 миллиона саженцев. Работы по лесовосстановлению проводят в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В планах к 2024 году посадить новый лес на 100 процентах территорий, где деревья вырубали или они сгорали при пожарах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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