Директора турфирмы в Хабаровске осудили за мошенничество

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:50:22+03:00

У 27 потерпевших он выманил больше двух миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске осудили 45-летнего директора турфирмы за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана. Из материалов дела следует, что фигурант благодаря своему служебному положению похитил больше двух миллионов рублей у 27 потерпевших, заключивших с компанией договоры. Люди покупали турпродукты, оплачивали 100 процентов стоимости предстоящего отдыха, но услугу не получали.

- Одни клиенты не смогли выехать в ранее согласованные даты, неоднократно переносимые турагентом, другим покупателям просто не оплатили визовое обслуживание или оплатили проживание за три дня вместо 14. Часть граждан не смогла вернуться на Родину, так как их не было в списках пассажиров, - рассказали в краевой прокуратуре.

Полученные в виде предоплаты деньги фигурант потратил по своему усмотрению. Ущерб потерпевшим не возместил. Суд учел все обстоятельства и постановил лишить мужчину свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU