17 Июнь 2020 2020-06-17T13:49:33+03:00

Ожидается, что несовершеннолетние будут там отдыхать уже в июле

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В Хабаровске откроют детские лагеря с дневным пребыванием. Ожидается, что это произойдет в июле 2020 года. В планах организовать две смены таких лагерей на базе 74 образовательных организаций. Охватить собираются три тысячи 328 детей. Более подробную информацию опубликовали на сайте городского управления образования.

- Стоимость путевок варьируется в зависимости от возраста детей. Так, для школьников в возрасте от семи до 10 лет, 11 лет и старше цена отдыха составит от четырех до шести тысяч рублей в зависимости от организации двух- или трехразового питания. Часть стоимости путевки, а именно суммы от 1125 до 1275 рублей возместят за счет средств бюджета города, - рассказали в управлении образования.

Напомним, что для детей из малоимущих семей путевка в лагерь на 100 процентов оплачивается за счет краевого бюджета. К слову, информация о лагерях есть на сайте министерства образования и науки Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU