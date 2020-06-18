2020-06-17T16:03:38+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае на 18 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

Местами в регионе дождливо
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае на 18 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае на 18 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 18 июня, в Хабаровске возможен небольшой дождь, температура ночью +8 +10, днем +16 +18, ветер северо-восточный 8-13 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, температура ночью +7 +13, днем +16 +22, ветер северо-восточный 7-12 м/с. В центральных районах местами небольшие дожди, температура ночью +3 +12, днем +8 +18, ветер различных направлений 4-13 м/с. На севере края местами кратковременные дожди, температура ночью +1 +9, днем +6 +15, ветер северный, северо- восточный 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

По прогнозам гидрологов опасных гидрологических явлений не будет. На контроле паводковая обстановка на реках южных районов края (Хор, Кия).

Прогноз на сутки предоставлен в ГУ МЧС России Хабаровского края.

По данным регионального минздрава, в крае зафиксировали 3226 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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