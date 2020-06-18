Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 18 июня 2020 года: число заболевших 387
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 18 июня 2020 года – всего заболевших в регионе 387 человек. Из них выздоровели 297, умерли пятеро. Кроме того, госпитализировали 31 человека в коронавирусные стационары, 54 больных лечатся на дому амбулаторно. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Отметим также, что на сегодняшний день в инфекционной больнице находятся 33 пациента. У 17 из них подтвердился COVID-19, у 16 - пневмония и подозрение на коронавирус. На домашнем карантине остаются 133 человека.
Изолировали 19 человек в облученской больнице. У 14 из них подтвердился COVID-19, остальные – контактные лица на карантине.
Во всех больницах области госпитализировали с пневмониями 55 человек, в том числе два ребенка.
Жителей области призывают сохранять бдительность, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это необходимо, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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