2020-06-18T02:16:39+03:00
Общество

Сводка по Хабаровску 18 июня 2020 года

Без горячей воды остаются жильцы четырех домов
Александр ШТААЛЬ
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Сводка по Хабаровску 18 июня 2020 годаСводка по Хабаровску 18 июня 2020 годаФото: Ольга КИВА
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В Хабаровске, по данным на семь часов утра 18 июня, горячую воду отключили в четырех домах. Отключений холодной воды в краевой столице не зафиксировали. Об этом сообщили в городской администрации.

Также согласно предоставленным данным в городе не работают 118 лифтов. За минувшие сутки с городских дорог собрали и вывезли 89,2 кубометра мусора. Для работ в этом направлении задействовали 114 единиц техники предприятий благоустройства.

За минувшие сутки в городе зафиксировали 22 дорожных аварии, три пожара. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 766 раз.

Сегодня утром на городские маршруты вышли 538 единиц общественного транспорта. Из них 23 трамвая, 16 троллейбусов и 499 автобусов. На пригородных маршрутах сегодня работает 48 автобусов.

Горожан убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в связи с неблагополучной обстановкой по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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