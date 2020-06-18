2020-06-18T06:32:09+03:00
Происшествия

Налетчика, которого прогнали из магазина лопатой, осудили в Хабаровске

Ближайшие три года фигурант проведет в колонии общего режима
Александр ШТААЛЬ
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Налетчика, которого прогнали из магазина лопатой, осудили в ХабаровскеНалетчика, которого прогнали из магазина лопатой, осудили в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске осудили магазинного летчика. И материалов дела следует, что житель Нанайского района вечером зашел в продуктовый магазин. Вместо того, чтобы купить продукцию, он достал нож и стал угрожать продавцу. Злоумышленник требовал отдать ему деньги. Однако продавщица оказалась не робкого десятка и дала отпор нападавшему.

- Работница торгового зала быстро сориентировалась и оказала нападавшему сопротивление. Она вынесла из подсобного помещения лопату и вспугнула фигуранта. Обвиняемый скрылся, не успев ничего похитить, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Позже подозреваемого задержали. Он приехал в краевой центр полтора года назад. Последние четыре месяца нигде не работал, не имел постоянного источника дохода. В прошлом его уже привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В качестве наказания за разбой суд определил три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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