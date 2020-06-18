Новые водоводы и станции очистки воды построят в Хабаровском крае

18 Июнь 2020 2020-06-18T06:27:04+03:00

На эти объекты за четыре года потратят больше двух миллиардов рублей

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Новые водоводы, водозаборы и станции очистки воды построят в Хабаровском крае. Работу выполнят в рамках нацпроекта «Экология». Всего в регионе планируют соорудить 38 таких объектов и потратить на это больше двух миллиардов рублей.

- В 2020 году построят водовод в селе Гаровка-1 Хабаровского района и водозабор в поселке Многовершинный Николаевского района. Во втором случае речь идет о достройке, так как часть инфраструктуры уже готова, - сообщил Владимир Орлов, заместитель начальника управления министерства ЖКХ края.

В планах установить на уже существующих водозаборах станции очистки воды, реконструировать водоводы в отдельных населенных пунктах. Собираются менять изношенные трубы на современные. Работы проведут в Бикине и в одном из микрорайонов Комсомольска-на-Амуре. Станции по водоподготовке также построят в селах Осиновая Речка и Благодатное в Хабаровском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU