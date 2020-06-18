В общественном транспорте Хабаровска не хватает пассажиров
В Хабаровске пассажиропоток по-прежнему в два с половиной раза меньше, чем до пандемии коронавируса. Пока загруженность трамваев, троллейбусов и автобусов отмечают только в часы пик. Об этом на заседании городского оперативного штаба по COVID-19 рассказал Владимир Ощановский, начальник городского управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.
Отметим, что на сегодняшний день в городе ежесуточно курсируют по 524 единицы транспортных средств. Неделей раньше их количество было на десяток меньше. Одной из причин низкого пассажиропотока также назвали дождливую погоду и три дня выходных, которые выпали на прошлой неделе.
Отметим также, что в городском управлении транспорта готовы увеличить число общественного транспорта, если пассажиропоток начнет расти. Муниципальные и частные перевозчики готовы принять на борт всех.
ИСТОЧНИК KP.RU