2020-06-18T06:26:05+03:00
Общество

В общественном транспорте Хабаровска не хватает пассажиров

Желающих им пользоваться в два с половиной раза меньше, чем ожидалось
Александр ШТААЛЬ
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В общественном транспорте Хабаровска не хватает пассажировВ общественном транспорте Хабаровска не хватает пассажировФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровске пассажиропоток по-прежнему в два с половиной раза меньше, чем до пандемии коронавируса. Пока загруженность трамваев, троллейбусов и автобусов отмечают только в часы пик. Об этом на заседании городского оперативного штаба по COVID-19 рассказал Владимир Ощановский, начальник городского управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.

Отметим, что на сегодняшний день в городе ежесуточно курсируют по 524 единицы транспортных средств. Неделей раньше их количество было на десяток меньше. Одной из причин низкого пассажиропотока также назвали дождливую погоду и три дня выходных, которые выпали на прошлой неделе.

Отметим также, что в городском управлении транспорта готовы увеличить число общественного транспорта, если пассажиропоток начнет расти. Муниципальные и частные перевозчики готовы принять на борт всех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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