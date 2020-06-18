Вандалы испортили памятник воинам-интернационалистам в Хабаровске

18 Июнь 2020 2020-06-18T06:25:17+03:00

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В Хабаровске утром обнаружили последствия акта вандализма на памятнике воинам-интернационалистам. Монумент находится на стадионе имени Ленина, и горожанам больше известен как «Черный тюльпан». Монумент воздвигли, чтобы никто и никогда не забыл подвиги российских воинов, отдавших свои жизни в ходе боевых действий и локальных конфликтов.

- Горько. Обидно. Несправедливо к памяти павших воинов-интернационалистов. Конечно, мы все поправим, приведем в порядок. В очередной раз..., - говорится в сообщении Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

Жителей Хабаровска убедительно просят бережно относиться к памятникам. Это не просто украшение для определенной территории, это дань уважения людям, которые сделали в своей жизни много хорошего, в том числе и для нашего будущего. Давайте уважать чужие подвиги и труд.

ИСТОЧНИК KP.RU