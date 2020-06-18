2020-06-18T06:54:30+03:00
Общество

Подростков в Хабаровском крае застали за опасным развлечением

Один из несовершеннолетних снимал, как рискуют его товарищи
Александр ШТААЛЬ
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Подростков в Хабаровском крае застали за опасным развлечениемПодростков в Хабаровском крае застали за опасным развлечениемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровском крае подростков застали за опасным развлечением на железной дороге. Пятеро несовершеннолетних решили покататься на платформе грузового поезда. Их заметили во время профилактического рейда на участке перегона станций «Хабаровск-2» - «Хабаровск-1».

- Юные экстремалы в возрасте 14-17 лет рассказали, как им пришла в голову такая идея. Сначала они шли вдоль железнодорожных путей, а когда устали, один из ребят предложил проехать остаток пути на платформе поезда, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В итоге четверо ребят залезли на состав, а пятый снимал опасное путешествие на камеру мобильного телефона. При этом никто из них не задумывался, что подвергает свою жизнь опасности. Теперь за нарушения двум подросткам придется ответить лично, так как они достигли возраста административной ответственности, за других ответят родители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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