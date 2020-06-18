В центре Хабаровска сократят скоростной режим

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:21:12+03:00

Теперь автомобили могут ехать со скоростью не больше 40 километров в час

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В центре Хабаровска на автомобилям можно будет передвигаться со скоростью, не превышающей 40 километров в час. К такой мере прибегли, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Предложение поступило из ГИБДД, в мэрии его поддержали.

- Ограничительные знаки установят на улице Муравьева-Амурского, в границах Уссурийского и Амурского бульваров, а именно на улицах Шевченко, Тургенева, Комсомольская, Калинина, Запарина, Дзержинского, Волочаевская, Шеронова и Пушкина, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Устанавливать знаки начнут в ближайшее время, ограничения вступят в силу с 8 июля. По оценкам специалистов благодаря такой мере дорожно-транспортных происшествий в центре города станет меньше.

Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах, выполнять правила дорожного движения, требования сигналов светофоров и дорожной разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU