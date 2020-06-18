2020-06-18T08:02:04+03:00
Общество

Хабаровский край стал больше экспортировать меда

Сначала 2020 года экспортировали в шесть раз больше продукции, чем за аналогичный период 2019 года
Александр ШТААЛЬ
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Из Хабаровского края стали больше экспортировать медаИз Хабаровского края стали больше экспортировать медаФото: Правительство Хабаровского края
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Из Хабаровского края стали больше экспортировать меда. В первом полугодии экспорт этой продукции составил 30 тонн, что почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой результат специалисты отчасти объясняют отказом производителей от посредников.

- Продукцию в первую очередь сбывают на территориях приграничного Китая. Однако, ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы – пока предприятия из Поднебесной приостановили заключение договоров, - рассказали в краевом минсельхозе.

Напомним, в апреле 2020 года утвердили «дорожную карту» по развитию производства и реализации меда в Хабаровском крае. В документ включены мероприятия по увеличению объемов производства продукции пчеловодства, сохранению медоносных деревьев липы, увеличению реализации продукции пчеловодства, в том числе на экспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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