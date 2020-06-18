Зрители хабаровского ТЮЗа напишут тексты для фестиваля
В Хабаровске пройдет фестиваль «Наша тема». В этом году из-за ситуации с коронавирусом мероприятие проведут онлайн, зато традиционно с участием зрителей ТЮЗа. Все, что от последних потребуется, написать текст и прислать его nt@tuz-xa.ru.
- Работы будут принимать в рамках программы «Наша тема. Битва текстов». От участников требуется только один текст - пьесу, прозу, стихи, публицистику. В нем нужно сформулировать актуальный вопрос сегодняшнего дня и лично для вас, - рассказали в театре.
В письме также нужно прислать мотивировку в виде отрывка из этого произведения, объемом не более 1800-2000 знаков. Нам важно знать, что именно вас зацепило в этом произведении, и что вы считаете важным для вас.
Тексты принимают до 20 июня. Затем команда театра читает и выбирает несколько достойных произведений «Битвы текстов» в «Нашей Теме».
ИСТОЧНИК KP.RU