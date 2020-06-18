Зрители хабаровского ТЮЗа напишут тексты для фестиваля

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:30:08+03:00

В них нужно сформулировать актуальность для сегодняшнего дня и лично для вас

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В Хабаровске пройдет фестиваль «Наша тема». В этом году из-за ситуации с коронавирусом мероприятие проведут онлайн, зато традиционно с участием зрителей ТЮЗа. Все, что от последних потребуется, написать текст и прислать его nt@tuz-xa.ru.

- Работы будут принимать в рамках программы «Наша тема. Битва текстов». От участников требуется только один текст - пьесу, прозу, стихи, публицистику. В нем нужно сформулировать актуальный вопрос сегодняшнего дня и лично для вас, - рассказали в театре.

В письме также нужно прислать мотивировку в виде отрывка из этого произведения, объемом не более 1800-2000 знаков. Нам важно знать, что именно вас зацепило в этом произведении, и что вы считаете важным для вас.

Тексты принимают до 20 июня. Затем команда театра читает и выбирает несколько достойных произведений «Битвы текстов» в «Нашей Теме».

ИСТОЧНИК KP.RU