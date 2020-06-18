Машина ушла в кювет на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:08:58+03:00

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На трассе Хабаровск - Комсомольск -на- Амуре в минувшие сутки, 17 июня произошла дорожная авария. По предварительной информации, машина Honda Fit ночью ехала со стороны Хабаровска. В районе 80 километра автодороги водитель не справился с управлением, иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

- В результате происшествия пострадал пассажир автомобиля Honda Fit. Ему оказали медицинскую помощь, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Автолюбителей Хабаровского края убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования дорожных знаков и сигналов светофора. Пожалуйста, уважайте других участников дорожного движения. Также водителей призывают не садиться за руль после употребления алкогольных напитков. Поездка в этом случае может закончится трагически как для вас, так и для людей, случайно оказавшихся рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU