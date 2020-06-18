2020-06-18T11:30:28+03:00
Общество

В Хабаровске выписали штраф за фуру с арбузами

Торговцы забыли сообщить о доставке подкарантинной продукции
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске выписали штраф за фуру с арбузамиВ Хабаровске выписали штраф за фуру с арбузамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровске выписали штраф за фуру с арбузами. По предварительной информации, нарушителей выявили во время рейда 10 июня 2020 года. Грузовик с бахчевыми прибыл в краевую столицу из Казахстана. Водитель припарковался в районе оптово- розничного рынка «Многорядов» в Хабаровске, а время спустя началась торговля, что называется, «с колес». При этом он не уведомил, что привез подкарантинную продукцию.

- Во время проверки осмотрели саму машину, а также взяли на исследование образец товара. По результатам анализов карантинных объектов для России в арбузах не выявили, - рассказали в пресс- службе Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В отношении представителя владельца груза составили протокол об административном правонарушении за неуведомление о прибытии подкарантинной продукции. В качестве наказания ему назначили штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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