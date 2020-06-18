В Хабаровском крае начальников поездов подозревают в подкупе

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:29:24+03:00

По версии следствия, деньги они передавали руководителю одного из структурных подразделений «Федеральной пассажирской компании»

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В Хабаровском крае начальников поездов подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, два фигуранта с 2015 по 2018 годы передали деньги руководителю одного из структурных подразделений Дальневосточного регионального отделения АО «Федеральная пассажирская компания».

- Сумма вознаграждения составляла 199 и 210 тысяч рублей. В обмен на деньги подозреваемые рассчитывали получить информацию о проведении ревизионных проверок поездов, - рассказали в пресс- службе ДВСУТ СК России.

Ранее сообщалось об аналогичном преступлении с участием руководителя структурного подразделения АО «ФПК». Начальники поездов передали ему 700 и 200 тысяч рублей. За эти деньги они также рассчитывали получить данные о предстоящих проверках. Руководителя взяли под стражу, наложили арест на принадлежащее ей имущество на сумму около четырех миллионов рублей. Расследование уголовных дел на сегодняшний день продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU