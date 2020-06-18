Следователи разбираются с обрушением потолка в квартире комсомольчанки

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:28:11+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре обрушилась часть потолка в квартире. Происшествие случилось в доме на Восточном шоссе накануне, 17 июня 2020 года. По предварительной информации, обрушение случилось в многоквартирнике 1952 года постройки. Жильцы травмы не получили, от предложенной госпитализации отказались.

- По данному факту следственными органами проводится проверка по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - прокомментировали в пресс- службе Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По итогу проверки представители закона дадут принципиальную оценку действий должностных лиц, в обязанности которых входят вопросы контроля за своевременным ремонтом жилых объектов. По результатам проверки примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU