Пассажирам перед полетом в Хабаровском крае сделают тест на коронавирус

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:26:48+03:00

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В Хабаровском крае жители и сотрудники предприятий, вылетающие в Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы, должны выждать 14 дней на карантине в обсерваторе или сдать тест на наличие коронавирусной инфекции.

- Справку о пребывании в обсерваторе предоставляют до дня вылета, а результат теста на COVID-19 должен быть выдан не ранее, чем за четыре дня до даты рейса. Для жителей, прописанных на указанных территориях, или следующих в районы для ухода на дому за лежачими, тяжелобольными родственниками или в случае смерти родственников, анализы на коронавирус сделают за счет краевого бюджета, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что больше чем 2,5 тысячи рублей на одного человека тратить не планируют. Нахождение на карантине в обсерваторе работников и тестирование на COVID-19 оплачивает работодатель.

ИСТОЧНИК KP.RU