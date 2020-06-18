2020-06-18T10:22:18+03:00
Общество

В ботаническом саду Комсомольска пытаются сэкономить на коммунальных расходах

В планах отапливать комплекс своим котлом или подключить газоснабжение
Александр ШТААЛЬ
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В ботаническом саду Комсомольска пытаются сэкономить на коммунальных расходахВ ботаническом саду Комсомольска пытаются сэкономить на коммунальных расходахФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре буквально спасли от банкротства оранжерейный комплекс муниципального предприятия «Спецавтохозяйство». Он находится на улице Кирова 24/2. Там же теперь находится и ботанический сад, где можно увидеть экзотические тропические и комнатные растения, цветы для букетов, овощную и цветочную рассаду.

- Новый директор МУП «САХ» Александр Науменко вдохнул в оранжерейный комплекс новую жизнь. К слову, прежнее руководство предприятия готовило комплекс, состоящий из восьми теплиц, к закрытию. На сегодняшний день уже разработали план модернизации тепличного хозяйства, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В планах увеличить число теплиц, запустить собственную скважину, перевести комплекс на отопление собственным котлом или подключить газ. К слову, последние два пункта помогут сэкономить 60-70 процентов расходов на коммунальные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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