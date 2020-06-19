2020-06-18T15:25:55+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае на 19 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

В целом в регионе без осадков
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае на 19 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае на 19 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Ольга КИВА
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Сегодня, 19 июня, в Хабаровске без существенных осадков, температура ночью +8 +10, днем +17 +19, ветер северо-восточный 7-12 м/с. На юге края местами небольшие дожди, температура ночью +7 +13, днем +17 +22, ветер северо-восточный 7-12 м/с. В центральных районах местами небольшие дожди, температура ночью +3 +12, днем +7 +22, ветер северный, северо-восточный 3-13 м/с. На севере края местами небольшие дожди, температура ночью +1 +10, днем +6 +17, ветер восточных направлений 5-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным регионального минздрава, число заболевших коронавирусом в регионе на вечер 18 июня 2020 года три тысячи 299.

ИСТОЧНИК KP.RU

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