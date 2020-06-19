2020-06-19T00:43:53+03:00
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В Биробиджане приступили к ремонту библиотеки

Помещения реконструируют как снаружи, так и внутри
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане приступили к ремонту библиотекиВ Биробиджане приступили к ремонту библиотекиФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане приступили к ремонту филиала библиотеки №4, расположенного в микрорайоне Биробиджан-2. Работы проводят в рамках участия в федеральном проекте «Культурная среда».

- Сейчас в библиотеке идут работы внутри здания, а также полностью меняют крышу, - прокомментировал глава городской администрации Александр Головатый. - Рабочие загрунтовали стены, полностью демонтировали старую сантехнику. Пока внимание и силы направлены на наладку электрики и установку пола.

После ремонта в помещениях приступят к монтажу нового оборудования, созданию на библиотечной площадке современного информационного центра. В проекте реконструкции предусмотрели и точки доступа к Национальной электронной библиотеке, комплектование мультимедийными ресурсами. В будущем городские власти намерены активизировать работу по улучшению библиотек областной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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