Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 19 июня 2020 года: излечились 1634 человека

19 Июнь 2020 2020-06-19T05:23:50+03:00

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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 19 июня 2020 года - всего случаев заражения три тысячи 294. Из них вылечились одна тысяча 634 человека, 21 скончался, остальные получают лечение.

- За сутки в крае зарегистрировали 68 новых случаев заболевания. Новые пациенты - это жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда муниципальных районов края. Среди заболевших больше всего людей в возрасте от 18 до 65 лет, а также 10 пациентов старше 65 лет, трое детей в возрасте от одного года до 13 лет и два подростка 14 и 17 лет, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что среди вновь выявленных пациентов примерно 15 процентов - это бессимптомные носители, выявленные активно при проведении эпидемического расследования, у 55 процентов заболевших пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Под медицинским наблюдением находятся более 6,4 тысячи человек, бывших в близком контакте с заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU