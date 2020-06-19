В Хабаровском музтеатре проведут открытое прослушивание

19 Июнь 2020 2020-06-19T05:22:34+03:00

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В Хабаровском музыкальном театре состоится открытое прослушивание вокалистов. Событие запланировали на 27 июня 2020 года (суббота), начало в 14:00. По итогам прослушивания лучших исполнителей примут в труппу театра.

- Соискателям надо подготовить к прослушиванию два номера в движении (академическое и эстрадное произведение). Фонограммы приносите с собой на флэш-карте. Если нужен будет концертмейстер, сообщите об этом заранее и предоставьте ноты, - рассказали в театре.

Перед прослушиванием, пожалуйста, направьте свое резюме. В нем должны быть указаны контактный номер телефона, уровень образования, опыт работы, фотография (крупный план и в полный рост). Приложите видеозаписи своих выступлений. Заявки принимают по электронной почте info@hkmt.ru (приемная Хабаровского музыкального театра).

Отметим также, что прослушивание проводит дирекция и художественно-творческое руководство театра. Право совещательного голоса есть у действующих солистов театра - членов художественного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU